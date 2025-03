MILANO - Federica Brignone è atterrata all'aeroporto di Malpensa per rientrare in Italia dopo il trionfo nelle finali di Sun Valley, dove ha vinto tre Coppe del Mondo (generale, gigante e libera). La 34enne fuoriclasse azzurra è stata accolta da tifosi, dirigenti federali e giornalisti: "È stata una stagione imprevedibile e difficilmente ripetibile, una stagione folle - le parole di Brignone - nello sci avere paura ti porta a non avere risultati. Io non sono una che ha avuto paura, in velocità per arrivare a questi risultati ho fatto molto lavoro. Tutto l'allenamento mi ha aiutato ad avere più controllo e sicurezza. La discesa libera non è solo rischio o sregolatezza, c'è molta tecnica dietro. E io ho lavorato su questo".