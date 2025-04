Federica Brignone, le prime parole dall'ospedale emozionano tutti: "Lo rifarei..."

Operazione perfettamente riuscita per Federica Brignone , che si è sottoposta ad un intervento chirurgico dopo la bruttissima caduta nel gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025. Un finale di stagione shock per la campionessa azzurra, reduce dal trionfo in Coppa del Mondo : dopo la caduta ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba sinistra, con interessamento anche ai legamenti.

Brignone, le prime parole: "Non ci voleva proprio"

Dopo l'ansia e la paura per la caduta, arrivano le prime parole di Brignone che cerca di tranquillizzare i tifosi: "Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre. Oggi le condizioni della pista erano ottime, stavo bene e se tornassi indietro rifarei tutto uguale….cercando però di non cadere!". Parole che raccontano, ancora una volta, tutta la tempra di una campionessa tra le più forti e vincenti dello sport italiano. Il sogno era (è) l'oro olimpico in casa a Cortina: sarà dura, durissima, visto che lo stop sarà di 6-8 mesi. Ma da oggi parte la sua rincorsa. Lenta, forse, ma continua.