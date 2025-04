Quando potrà tornare in pista Federica Brignone? Tutte le risposte dell'esperto

Per il dottor Stefano Lovati, specialista in Ortopedia e Traumatologia Chirurgia Protesica e Artroscopica, che abbiamo interpellato subito dopo l’incidente, si tratta di «un intervento che, se ben condotto, dà degli ottimi risultati».

Come si affronta chirurgicamente una frattura di questo tipo?

«Premesso che servirebbe un quadro visivo della TAC, il perone non costituisce quasi mai un problema a meno che non sia particolarmente scomposto e non si tocca da un punto di visto chirurgico. Diverso è il discorso relativo al piatto tibiale. Quella al piatto tibiale è una frattura che noi classifichiamo tra le fratture articolari, che quindi entrano in gioco in un meccanismo di chiusura e apertura del ginocchio e, generalmente, quando ci sono questi tipi di frattura pluriframmentaria scomposta si procede con un intervento chirurgico. Solitamente si mettono delle placche, sia interne che esterne se particolarmente scomposta, che si bloccano con delle viti. Aggiungerei anche che quando ci sono questi traumi ad alta energia, che poi conducono alla lesione ossea del piatto tibiale, il più delle volte ci sono delle lesioni associate, interne al ginocchio. Parliamo di lesioni meniscali, e molto spesso purtroppo anche di lesioni dei legamenti. Soprattutto due: il crociato e i collaterali»

Quali possono essere i tempi di recupero?

«Potrebbero essere abbastanza lunghi, bisognerà valutare l’integrità di queste strutture interne al ginocchio: se ci sono o non ci sono lesioni capsulari, legamentose o meniscali. Generalmente con una frattura del piatto tibiale, sintetizzata con placche e viti, si può tornare all’attività agonistica non prima di due mesi, due mesi e mezzo. Parliamo di fisici di atlete estremamente reattive e muscolari. Immagino che subito dopo l’intervento inizieranno i cicli di fisioterapia. L’importante è recuperare come prima cosa il range articolare, quindi la flessione e l’estensione, e poi precedere alla tonificazione muscolare del quadricipite che inevitabilmente si perde poiché per qualche giorno, generalmente, non facciamo appoggiare il piede per terra a chi viene operato. Poi piano piano si riprende a camminare ed è chiaro che il percorso riabilitativo è finalizzato al recupero muscolare».