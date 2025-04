Federica Brignone ultime news, come ha passato la notte e il programma di oggi

Come sta e quando tornerà in posta Federica Brignone? E’ quello che si domanda il mondo dello sport dopo il terribile incidente. Intanto arrivano delle news incoraggianti, archiviata la grande paura. La sciatrice, infatti, ha trascorso una notte serena alla Clinica La Madonnina di Milano, dove ieri è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio.