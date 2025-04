L'emozionante messaggio di Sofia Goggia a Federica Brignone: "Oggi più che mai..."

MILANO - "Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio. Forza Fede". Con un post pubblicato sui suoi profili social, Sofia Goggia ha voluto esternare la sua vicinanza alla rivale di sempre, Federica Brignone, dopo la brutta caduta che ha causato alla campionessa azzurra la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato. Un quadro clinico particolarmente complesso sul quale Paolo De Chiesa, ex campione azzurro e opinionista Rai, si è espresso in termini tutt'altro che positivi. Goggia, in un momento così complicato per Federica, ha infatti pubblicato una foto che la ritrae sorridente e in un abbraccio con Brignone. Il tutto accompagnato dall'emoji di un cuore.