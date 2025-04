Quando Brignone può uscire dalla clinica: c'è la prima ipotesi. E arriva il messaggio di Conte

MILANO - Sono ore di affetto per Federica Brignone, ancora ricoverata nella casa di cura La Madonnina di Milano dopo l'intervento chirurgico alla gamba sinistra di due giorni fa. La campionessa azzurra di sci è stata sommersa da messaggi di auguri e da fiori, mentre prosegue la sua degenza in clinica. Tanti tifosi via e-mail (l'indirizzo è sul social dell'azzurra) e persone più note hanno voluto esprimere vicinanza alla vincitrice di tre Coppe del Mondo 2025: tra gli omaggi floreali che riempiono la stanza dell'azzurra, fino in balcone, anche quello di Giorgio Armani.