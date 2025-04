Come sta Federica Brignone, ultime news: "Prima di Cortina devo pensare a..."

Federica Brignone è tornata a parlare dopo il terribile incidente e l'operazione alla gamba a cui ha dovuto sottoporsi. La sciatrice azzurra, reduce dal trionfo in Coppa del Mondo , sta iniziando la riabilitazione ma non sono ancora chiari i tempi di recupero : "Sto bene, non pretendo di non avere dolore ma pensavo molto peggio. Ho iniziato la fisioterapia a Torino. Miglioro ogni giorno un pochettino, ora il mio focus è quello. Non ho ancora avuto modo e tempo di annoiarmi".

Brignone: "Sono super positiva, darò il massimo"

Federica Brignone ha parlato in videocollegamento con il Nobu Milano, presso l'Armani Hotel, al media day della Fisi. "Oggi è il mio primo giorno di fisioterapia - prosegue -, dobbiamo organizzare il lavoro e poi vedremo cosa fare. Io sono super positiva, ormai non si può tornare indietro e devo solo vivere nel miglior modo possibile nella condizione in cui sono. Devo lavorare per step, dando il massimo per guarire il più velocemente possibile e nel modo migliore".

Brignone, le Olimpiadi e la stima sui tempi di recupero

Il grande dubbio rimane la possibile data del suo ritorno in pista: "Non so quando potrò tornare sugli sci, non lo sanno nemmeno i medici. Prima si deve pensare alla parte ossea, poi vedremo se sistemare il resto. Dipende tutto come reagisce il mio fisico, ma vista la condizione della tipia prima di 4-5 mesi è impossibile. Il primo step saranno gli esamo dopo 45 giorni dall'intervento e vedremo. I legamenti? Dobbiamo aspettare per vedere come sta la tibia, prima devo pensare a tornare a camminare e poi vedremo. I Giochi? Ora devo solo pensare a guarire, per poter tornare ad allenarmi. Quel pensiero c'è, non dico che è lontano, ma in questo momento sono focalizzata su altro".