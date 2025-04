Brignone mostra l'impressionante ferita dell'operazione sui social e annuncia: "Già al lavoro"

ROMA - Non ha perso il sorriso Federica Brignone, che a inizio aprile si è sottoposta a un intervento chirurgico dopo il grave infortunio alla gamba sinistra (frattura di tibia e perone con interessamento dei legamenti) arrivato in coda a una stagione fantastica, che l'ha vista vincere la Coppa del Mondo generale e quelle di specialità in discesa e slalom gigante.

Brignone mostra la ferita dell'operazione sui social e fa un annuncio

A una decina di giorni dall'operazione la sciatrice azzurra ha iniziato oggi (14 aprile) a Torino la riabilitazione e attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto lanciare un messaggio ai suoi tifosi, che sperano di poterla vedere ai prossimi Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, scherzando anche sull'infortunio: "Stagione 24/25. È finita col botto, avrei preferito quello di una bottiglia di spumante! - scrive Brignone in un messaggio accompagnato da alcune foto, una delle quali ritrae la ferita post-operatoria -. È stato un inverno indimenticabile e super emozionante! Tutto è stato possibile GRAZIE a: mio fratello Davide che ci ha sempre creduto, il mitico Sbarde che mi permette di arrivare in partenza sempre sicura, tutta la mia squadra che ha reso questa stagione super divertente, gli allenatori preparatori e fisio che mi hanno tenuta in forma per tutti questi mesi, la federazione, il Centro Sportivo Carabinieri, i miei sponsor che credono in me da tanti anni, la mia famiglia che mi ha seguito piu del solito, i miei amici, il mio Fan Club, Giulia e Daniela e tutti quelli che lavorano dietro le quinte!! PS: sono già al lavoro per tornare al 100%. In ogni caso ho migliorato il mio record di punti - ha chiosato la sciatrice azzurra -, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno".