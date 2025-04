Brignone ha scelto JMedical, come Sinner: inizia il percorso di recupero

TORINO - La salita è appena iniziata, la strada è lunga, ma Federica Brignone è pronta per iniziare il recupero. La sciatrice azzurra, vincitrice della coppa del mondo di sci alpino femminile, si era infortunata ai Campionati Italiani Assoluti riportando la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Dopo l’intervento e la riabilitazione, la sciatrice è andata al JMedical per iniziare il percorso di recupero dove lo scorso maggio si era presentato anche Jannik Sinner dopo l’infortunio all’anca.

Brignone al JMedical: obiettivo Milano-Cortina 2026

Federica Brignone ha iniziato una corsa contro il tempo per partecipare alle prossime Olimpiadi invernali in programma nel 2026. La fase di recupero prevede ora un periodo di leggero ricondizionamento che verrà portato avanti parallelamente alla rieducazione del ginocchio sinistro. Poi la sciatrice bergamasca potrà ricominciare a lavorare aumentando pian piano i carichi di lavoro. Federica Brignone difficilmente potrà tornare sugli si prima del mese di ottobre. Fino a quel momento, si procederà a vista, poi si cercherà la condizione atletica per presentarsi a Cortina.