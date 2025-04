Federica Brignone al J-Medical: cosa fa la sciatrice al centro Juve

TORINO - Prosegue la lunga e tortuosa strada di Federica Brignone verso il completo recupero post-infortunio. La sciatrice azzurra, vincitrice della coppa del mondo di sci alpino femminile, si era infortunata lo scorso 3 aprile ai Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa riportando la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra . Dopo l’intervento e la riabilitazione, la sciatrice ha scelto il J-Medical di Torino ( centro medico della Juventus ) per intraprendere il programma riabilitativo . La stessa struttura era stata scelta da Jannik Sinner , nel maggio 2024, dopo l’infortunio all’anca.

Brignone, l'incontro con Malagò a Torino

La campionessa azzurra, accompagnata da mamma Maria Rosa, ha ricevuto in data odierna la visita del presidente del Coni, Giovanni Malagò, con il quale ha pranzato al J-Hotel. Al numero uno del Comitato Olimpico Italiano, la 'Tigre' ha confermato l'obiettivo di provare a tornare a essere competitiva nella prossima stagione, quando ci sarà anche l'appuntamento con l'Olimpiade di Milano-Cortina, al via dal 6 febbraio 2026. Un appuntamento storico al quale Federica non ha intenzione di rinunciare.