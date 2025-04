Il Lazio terzo nella Coppa Italia Master di sci alpino. Secondo posto dello SC CZERO6

Altra perla il secondo posto, nella classifica per società, dello Sci Club CZERO6, team di grande tradizione nel settore master già vincitore della Coppa Italia nel 2022, secondo nel 2023 e quarto l’anno scorso. Soltanto lo Sci Club 18 di Cortina è riuscito a precedere nella graduatoria finale il club romano. Completa le straordinarie performance delle nostre squadre la S.S. Lazio Sci entrata nella top-ten finale con un significativo nono posto.

Nelle graduatorie finali delle varie categoria Master, brillano i successi degli aquilotti della S.S. Lazio Raffaella Ghirarduzzi (C5) e Matteo Conti (A1), il secondo posto di Elisa Traversa, e le terze piazze di Virginia Garrafa (C5), Livia Clementi (C6), Sergio Amodio (A3), Jacopo Koch (A6), Vito Pacucci (B11), tutti atleti dello SC CZERO6, così come Giovanni Pediconi quinto (A5) e Pierpaolo Sigismondi sesto (B7)

“Si tratta di ulteriori risultati davvero di grande prestigio - ha sottolineato il presidente del CLS Andrea Ruggeri- che ci riempiono d’orgoglio e soddisfazione. Permettetemi di plaudire i nostri atleti e alle società di appartenenza per la passione e l’impegno che dedicano allo sci dimostrando che anche nelle nostre latitudini si possono fare cose straordinarie quando ci sono capacità e volontà. L’attività Master è certamente molto importante per il CLS e rappresenta un fiore all’occhiello per numero di praticanti e per gli splendidi obiettivi raggiunti in questi anni “.

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni del Presidente Giardini dello S.C. CZERO6: “Il secondo posto in una manifestazione come la Coppa Italia ci ripaga di tanti sacrifici. Resta il rimpianto per qualche infortunio di troppo dei nostri atleti che ci hanno penalizzato. Ma va bene così soprattutto al termine dii una stagione che ci ha regalato ancora una volta grosse soddisfazioni a livello singoli e soprattutto di team”.