Sci, Lara Colturi gareggerà per l’Albania: scelta fatta per Milano Cortina

Lara Colturi gareggerà ancora per l'Albania per i prossimi 12 mesi e quindi anche ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Lo ha ufficializzato la Federazione albanese chiudendo il caso sul ritorno alla nazionalità italiana della 18enne piemontese. Nelle ultime settimane si erano rincorse le voci su una trattativa in corso con l'Italia. Per evitare un anno di stop agonistico all'atleta, il cambio di nazionalità sarebbe dovuto arrivare entro il 1/o maggio. "È stato raggiunto un accordo affinché l'atleta Lara Colturi possa continuare a gareggiare per l'Albania anche durante la stagione 2025-2026", scrive la federazione albanese sui social.