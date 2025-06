Milano-Cortina, Brignone non ha fretta: "Prima la salute, poi le Olimpiadi"

"Priorità alla salute"

Dunque la priorità di Brignone è dare ascolto al suo corpo, rispetto alla volontà di non perdere il grande appuntamento di Milano-Cortina: "Sono abbastanza matura, dopo tutto quello che ho fatto nella mia carriera, mi conosco abbastanza bene e so che cosa è meglio per me o no e il mio primo obiettivo è la mia salute e questo continuerà a esserlo e non cambierà per le pressioni esterne. Se il mio fisico non ce la farà non ce la farà, io penso che ce la farà e sono molto positiva. Ma finché non tolgo definitivamente le stampelle non possiamo neanche capire che carico riuscirà a sopportare la mia gamba".