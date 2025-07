Lutto nel mondo dello sport: il medagliato olimpico Groenvold ucciso da un fulmine

Lutto nel mondo dello sport e dello sci in particolare per la tragica scomparsa di Audun Groenvold, leggenda dello sci norvegese, che non è sopravvissuto alle conseguenze del fulmine che lo aveva colpito lo scorso sabato, mentre si recava alla baita di famiglia. Subito soccorso, è rimasto due giorni tra la vita e la morte, finché il suo cuore ha cessato di battere.