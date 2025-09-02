Sofia Goggia, nuova stagione della rivincita dopo lo stop. Con l’obiettivo Olimpiade di casa

Nuova stagione, stessa grinta di sempre. Sofia Goggia è pronta a tornare dopo la scorsa annata condizionata dal recupero dall’infortunio. Una nuova stagione della rivincita, l’ennesima, per la campionessa azzurra, che vuole ritagliarsi nuovamente un posto da protagonista. Anche per puntare con forza al grande obiettivo rappresentato dalle Olimpiadi di casa a Milano-Cortina. Un appuntamento a cui vuole pensare solo a febbraio, ma è chiaro che nella mente e nell’