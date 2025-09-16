Morte Franzoso, lo sfogo sui social della sorella di Matilde Lorenzi: "E' ora di fermarsi"

CILE - Un’altra sciagura nel mondo dello sport. Matteo Franzoso è deceduto a soli 25 anni dopo una bruttissima caduta sulle piste da sci durante gli allenamenti che stava svolgendo insieme ai suoi compagni in Cile, sulla pista di La Parva . L’atleta azzurro, durante una delle prime discese, è caduto oltrepassando due reti di protezione che erano posizionate lungo il tracciato finendo contro una staccionata posizionata a sette metri di distanza dal tracciato.

Lucrezia Lorenzi non ci sta: “E’ ora di fermarsi”

Meno di un anno fa, lo sci italiano aveva vissuto un altro dramma con la morte sulle piste da sci di Matilde Lorenzi. E all’indomani della scomparsa di Matteo Franzoso, Lucrezia Lorenzi - sorella di Matilde - si sfoga sui social. “È arrivato il momento di fermarsi - scrive in un post - le parole fatalità e disgrazia non sono presenti nel vocabolario di un atleta professionista. Non si può partire per andare a sciare, e non tornare più a casa. Ciao Matte, salutami tanto Mati”. Il tema sicurezza torna di grande attualità dopo l’ennesimo dramma: le norme sulle piste e sui tracciati dovranno essere riviste per evitare rischi e tutelare gli atleti.