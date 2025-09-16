Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Morte Franzoso, lo sfogo sui social della sorella di Matilde Lorenzi: "E' ora di fermarsi"

L'ennesimo dramma nel mondo dello sci riaccende il dibattito sulle norme di sicurezza sulle piste da sci
Morte Franzoso, lo sfogo sui social della sorella di Matilde Lorenzi: "E' ora di fermarsi"
1 min

CILE - Un’altra sciagura nel mondo dello sport. Matteo Franzoso è deceduto a soli 25 anni dopo una bruttissima caduta sulle piste da sci durante gli allenamenti che stava svolgendo insieme ai suoi compagni in Cile, sulla pista di La Parva. L’atleta azzurro, durante una delle prime discese, è caduto oltrepassando due reti di protezione che erano posizionate lungo il tracciato finendo contro una staccionata posizionata a sette metri di distanza dal tracciato.

Lucrezia Lorenzi non ci sta: “E’ ora di fermarsi”

Meno di un anno fa, lo sci italiano aveva vissuto un altro dramma con la morte sulle piste da sci di Matilde Lorenzi. E all’indomani della scomparsa di Matteo Franzoso, Lucrezia Lorenzi - sorella di Matilde - si sfoga sui social. “È arrivato il momento di fermarsi - scrive in un post - le parole fatalità e disgrazia non sono presenti nel vocabolario di un atleta professionista. Non si può partire per andare a sciare, e non tornare più a casa. Ciao Matte, salutami tanto Mati”. Il tema sicurezza torna di grande attualità dopo l’ennesimo dramma: le norme sulle piste e sui tracciati dovranno essere riviste per evitare rischi e tutelare gli atleti.

