Sestriere, il mondo dello sci si unisce: "Sicurezza e valori al centro del nostro sport"

Da Sestriere si è alzata forte e chiara la voce di unità del mondo dello sci. Atleti, ex atleti, federazioni, associazioni e istituzioni si sono ritrovati davanti a una folta platea per ribadire i valori di sicurezza, promozione dello sport e condivisione culturale, nel segno del ricordo di Matteo Franzoso. Il presidente dello Sci Club Sestriere , Alessandro Garrone , ha sottolineato: "Il nostro mondo oggi piange un nuovo lutto con la perdita di Matteo Franzoso, ma è il momento di esprimere la forza e l’unità per contribuire, tutti insieme, allo sviluppo dello sci in massima sicurezza. Il Ministro dello sport Abodi ha fatto tanto insieme al CONI per creare un percorso che garantisca sicurezza e noi, anche insieme alla Fondazione Matilde Lorenzi, vogliamo creare un movimento positivo. È indispensabile costituire una commissione, con Ministero e FISI, per dare le risposte giuste sul tema della sicurezza con il contributo di tutti: atleti, aziende di settore e sci club per portare avanti i valori culturali che ci uniscono".

La voce delle fondazioni, degli atleti e delle aziende

Adolfo Lorenzi, presidente della fondazione Matilde Lorenzi, ha ribadito l'impegno sulla sicurezza: "Lavoriamo con tantissimi partner per la sicurezza degli atleti, soprattutto durante gli allenamenti, tanto che la federazione ha introdotto nel regolamento dei parametri per le piste d’allenamento. Come fondazione abbiamo tre obiettivi importanti: la formazione per smuovere la cultura della sicurezza, formazione di primo soccorso sulle piste e, quindi, l’istituzione di un organo di controllo per la sicurezza. Inoltre lavoriamo sui dispositivi di sicurezza che devono avere la tecnologia al passo con i tempi, anzi devono vedere ancora più avanti. Infine, vogliamo che il nostro lavoro venga trasformato in leggi e regolamento con parametri di sicurezza certi da rispettare. Il nostro progetto prevedere di dare una valutazione oggettiva, tramite tecnologia, dei rischi che si possono trovare su una pista d’allenamento. Non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo mai". Anche la voce degli ex atleti si è fatta sentire con forza. Camilla Alfieri, vicepresidente dello Sci Club Sestriere, ha dichiarato: "la cultura del “si è sempre fatto così” non può più andare bene. In questi giorni sono state usate tante parole, ma ho percepito un movimento forte di atleti di ogni generazione che non vuole arrendersi a questa cultura errata. Dobbiamo essere modelli non solo per i giovani, ma anche per tutto il movimento sciistico". Sulla stessa linea Matteo Marsaglia, ex atleta e consigliere FISI: "Sono qui come amico di Matteo e per questo dico che dobbiamo tutti lavorare al meglio perché questo sport torni ad essere bello e divertente, ma in sicurezza". Dal mondo delle aziende, Alberto Olivetto (Energia Pura) ha ricordato: "Bisogna lavorare su basi concrete per portare sicurezza in questo sport. Non solo tra i professionisti, ma anche per i nostri giovani ragazzi. Deve essere, il nostro, un mondo che forma atleti, ma anche uomini e donne". Infine, il sindaco di Sestriere Gianni Poncet ha concluso con un appello: "Per il nostro Comune oggi è uno dei giorni più tristi mai vissuti. Dobbiamo, perciò, impegnarci tutti quanti per far sì che questo sport possa tornare ad essere praticato in sicurezza". Un messaggio corale che segna un punto di ripartenza, con la promessa che il futuro dello sci passi attraverso unità, sicurezza e valori condivisi.