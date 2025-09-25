Sofia Goggia dice tutto, dagli infortuni all'incontro con Baggio: "Roberto mi ha detto..."

ROMA - Dal rapporto con Lindsey Vonn e Federica Brignone all'incontro con Roberto Baggio, passando per i tanti infortuni che ha dovuto affrontare in carriera con le Olimpiadi di Milano-Cortina sullo sfondo: Sofia Goggia ha parlato di tutto in'intervista al canale youtube 'The BSMT' di Gianluca Gazzoli.
Sofia Goggia e l rapporto con Lindsey Vonn
Queste le parole di Sofia Goggia su un'altra leggenda dello sci mondiale come Lindsey Vonn: "Con lei ho un ottimo rapporto - ha detto l'italiana più vincente di sempre nella discesa libera (un oro olimpico, un argento olimpico e 4 Coppe del Mondo) -. Siamo amiche e ci sentiamo anche al di fuori dell'inverno, ci mandiamo dei messaggi a cui rispondiamo sempre reciprocamente con un sorriso. Ci vogliamo bene come persone, ci stimiamo e rispettiamo. Non è scontato ma sappiamo che la competizione, per quello che sono le regole del nostro rapporto, finisce in pista. Se poi abbiamo un giorno libero per una pizza o un caffè insieme lo facciamo. Lei ha smesso nel 2019 perché aveva problemi alle ginocchia, poi si è fatta installare questa semiprotesi e ha capito che aveva meno dolore. È tornata in pista a 40 anni - sottolinea la 32enne azzurra - solo per la gara olimpica di Milano-Cortina".
Le reazioni dopo i tanti infortuni
Goggia racconta poi come è riuscita a ripartire ogni volta dopo i tanti infortuni che ha dovuto affrontare durante la sua carriera: "Il fatto di essermi infortunata già da così giovane mi ha fatto entrare in contatto con una dimensione in cui in un modo o nell'altro sapevo dentro di me che ne sarei dovuta uscire. Per questo poi ho avuto nel corso degli anni un approccio agli infortuni diverso da quello di altri tanti atleti, che lo patiscono molto a livello mentale. Io invece mi sono sempre detta 'è solo una prova in più da superare', tranne quello dell'anno scorso che è stato emotivamente pesantissimo e ho pensato di non farcela". L'azzurra ripensa a quei drammatici momenti vissuti dopo l'incidente in allenamento: "Non sentivo più il piede, sapevo di aver rotto tutto. Ho detto al team: 'Ragazzi il sogno finisce qui. Ho molto patito questo infortunio e anche dopo l'operazione a Milano ho penso di non poter tornare più".
Goggia racconta l'incontro con Roberto Baggio
Una svolta poi l'incontro con l'ex calciatore azzurro Roberto Baggio: "Sono andata a casa sua un giorno proprio perché non riuscivo a uscirne mentalmente e spiritualmente da questa cosa. Lui fu molto gentile e accettò di ospitarmi per un caffè. Ci sedemmo a un tavolo in mezzo al verde dopo qualche mese dall'infortunio, lui mi guardò e disse: 'Quindi?'. Io gli spiegai che secondo me gli infortuni sono causati da conflitti interiori e lui mi disse: 'Non pensavo che fossi così avanti e che avessi questa consapevolezza'. Quest'incontro mi ha dato tanto, perché essendo io nata nel 1992 sono cresciuta nell'eco della leggenda di Baggio e di come ha superato i suoi infortuni. Sono andata dall'unica persona che mi potesse capire davvero, perché era passata dal mio stesso percorso e lui ha trovato tantissima pace interiore grazie al buddhismo. A fine mattinata mi ha portato nella stanza in cui prega e insieme a sua moglie è stato super carino. Ero andato da lui aspettando una risposta anche se non sapevo nemmeno quale fosse la mia domanda e a un certo punto lui mi prende il braccio e mi guarda lui con i suoi occhi verdi di ghiaccio e mi dice: 'Decidi tu per te stessa, il resto sono solo grandi seghe'. E alla fine ha ragione lui".
Le parole di Sofia su Federica Brignone
In un altro passaggio dell'intervista poi Goggia parla di Federica Brignone, che prosegue la riabilitazione dopo il ko dell'aprile scorso (la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro): "Lei ha avuto un infortunio peggiore del mio per tanti aspetti e arrivato al culmine di una stagione incredibile e con l'anno olimpico alle porte. In un giorno si è ribaltata la situazione e credo sia difficilissimo per lei ora, anche se non so come possa reagire mentalmente lei che a 34 anni non ha mai dovuto affrontare prima un infortunio grave. Le auguro il meglio e ha tutta la mia solidarietà, avendo io vissuto tante volte questa situazione".
ROMA - Dal rapporto con Lindsey Vonn e Federica Brignone all'incontro con Roberto Baggio, passando per i tanti infortuni che ha dovuto affrontare in carriera con le Olimpiadi di Milano-Cortina sullo sfondo: Sofia Goggia ha parlato di tutto in'intervista al canale youtube 'The BSMT' di Gianluca Gazzoli.
Sofia Goggia e l rapporto con Lindsey Vonn
Queste le parole di Sofia Goggia su un'altra leggenda dello sci mondiale come Lindsey Vonn: "Con lei ho un ottimo rapporto - ha detto l'italiana più vincente di sempre nella discesa libera (un oro olimpico, un argento olimpico e 4 Coppe del Mondo) -. Siamo amiche e ci sentiamo anche al di fuori dell'inverno, ci mandiamo dei messaggi a cui rispondiamo sempre reciprocamente con un sorriso. Ci vogliamo bene come persone, ci stimiamo e rispettiamo. Non è scontato ma sappiamo che la competizione, per quello che sono le regole del nostro rapporto, finisce in pista. Se poi abbiamo un giorno libero per una pizza o un caffè insieme lo facciamo. Lei ha smesso nel 2019 perché aveva problemi alle ginocchia, poi si è fatta installare questa semiprotesi e ha capito che aveva meno dolore. È tornata in pista a 40 anni - sottolinea la 32enne azzurra - solo per la gara olimpica di Milano-Cortina".
Le reazioni dopo i tanti infortuni
Goggia racconta poi come è riuscita a ripartire ogni volta dopo i tanti infortuni che ha dovuto affrontare durante la sua carriera: "Il fatto di essermi infortunata già da così giovane mi ha fatto entrare in contatto con una dimensione in cui in un modo o nell'altro sapevo dentro di me che ne sarei dovuta uscire. Per questo poi ho avuto nel corso degli anni un approccio agli infortuni diverso da quello di altri tanti atleti, che lo patiscono molto a livello mentale. Io invece mi sono sempre detta 'è solo una prova in più da superare', tranne quello dell'anno scorso che è stato emotivamente pesantissimo e ho pensato di non farcela". L'azzurra ripensa a quei drammatici momenti vissuti dopo l'incidente in allenamento: "Non sentivo più il piede, sapevo di aver rotto tutto. Ho detto al team: 'Ragazzi il sogno finisce qui. Ho molto patito questo infortunio e anche dopo l'operazione a Milano ho penso di non poter tornare più".