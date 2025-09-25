Sofia Goggia dice tutto, dagli infortuni all'incontro con Baggio: "Roberto mi ha detto..."

Sofia Goggia e l rapporto con Lindsey Vonn

Queste le parole di Sofia Goggia su un'altra leggenda dello sci mondiale come Lindsey Vonn: "Con lei ho un ottimo rapporto - ha detto l'italiana più vincente di sempre nella discesa libera (un oro olimpico, un argento olimpico e 4 Coppe del Mondo) -. Siamo amiche e ci sentiamo anche al di fuori dell'inverno, ci mandiamo dei messaggi a cui rispondiamo sempre reciprocamente con un sorriso. Ci vogliamo bene come persone, ci stimiamo e rispettiamo. Non è scontato ma sappiamo che la competizione, per quello che sono le regole del nostro rapporto, finisce in pista. Se poi abbiamo un giorno libero per una pizza o un caffè insieme lo facciamo. Lei ha smesso nel 2019 perché aveva problemi alle ginocchia, poi si è fatta installare questa semiprotesi e ha capito che aveva meno dolore. È tornata in pista a 40 anni - sottolinea la 32enne azzurra - solo per la gara olimpica di Milano-Cortina".

Le reazioni dopo i tanti infortuni

Goggia racconta poi come è riuscita a ripartire ogni volta dopo i tanti infortuni che ha dovuto affrontare durante la sua carriera: " Il fatto di essermi infortunata già da così giovane mi ha fatto entrare in contatto con una dimensione in cui in un modo o nell'altro sapevo dentro di me che ne sarei dovuta uscire. Per questo poi ho avuto nel corso degli anni un approccio agli infortuni diverso da quello di altri tanti atleti, che lo patiscono molto a livello mentale. Io invece mi sono sempre detta 'è solo una prova in più da superare', tranne quello dell'anno scorso che è stato emotivamente pesantissimo e ho pensato di non farcela". L'azzurra ripensa a quei drammatici momenti vissuti dopo l'incidente in allenamento: "Non sentivo più il piede, sapevo di aver rotto tutto. Ho detto al team: 'Ragazzi il sogno finisce qui. Ho molto patito questo infortunio e anche dopo l'operazione a Milano ho penso di non poter tornare più".