Brignone non ha certezze: "Miglioro, ma non so quando rimettero gli sci"

"L'affetto ricevuto? Bello, ma ne avrei fatto a meno..."

Una cosa che Federica Brignone non aveva immaginato durante questi lunghi mesi di stop è la vicinanza che ha trovato dalla gente comune: "Sono rimasta sorpresa dall'affetto ricevuto in generale. Non era affatto scontato e ringrazio tutti coloro che mi hanno dedicato pensieri e attenzioni, anche se... ne avrei fatto volentieri a meno e mi sarei tenuta la gamba sana".