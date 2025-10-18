Brignone non ha certezze: "Miglioro, ma non so quando rimettero gli sci"
Premiata come 'Atleta dell'anno del 2025 Fisi', sul palco del Media Day della Federazione di sci, Federica Brignone è tornata a parlare del suo infortunio e della lunga riabilitazione, che procede ma che ancora non le dà certezze su quando sarà in grado di riprendere l'attività agonistica.
"L'infortunio sembra lontanissimo, eppure..."
Il grave infortunio alla gamba dell'aprile scorso, quando ancora stava festeggiando per il trionfo in Coppa del Mondo, ha segnato la valtellinese: "Rivedere le immagini che raccontano la scorsa stagione fa uno strano effetto, mi sembrano lontanissime. In tutti questi mesi mi sono dedicata ad altro, ma la voglia di tornare è tanta". La determinazione però non basta, perché c'è un recupero ancora da completare".
"Recupero? Non ci sono date"
Nonostante l'incoraggiamento del presidente della Fisi, Flavio Roda ("Mi complimento per il percorso che sta facendo, mi auguro torni presto"), Federica Brignone è più realista del re e allontana le pressioni: "Recupero? Da quando mi sono fatta male, non ho delle date precise. È complicato darle, al momento continuo a lavorare tanto settimana per settimana, sto migliorando. In settimana tornerò al JMedical per proseguire la fisioterapia fino a che non potrò rimettere gli sci".
"L'affetto ricevuto? Bello, ma ne avrei fatto a meno..."
Una cosa che Federica Brignone non aveva immaginato durante questi lunghi mesi di stop è la vicinanza che ha trovato dalla gente comune: "Sono rimasta sorpresa dall'affetto ricevuto in generale. Non era affatto scontato e ringrazio tutti coloro che mi hanno dedicato pensieri e attenzioni, anche se... ne avrei fatto volentieri a meno e mi sarei tenuta la gamba sana".
Premiata come 'Atleta dell'anno del 2025 Fisi', sul palco del Media Day della Federazione di sci, Federica Brignone è tornata a parlare del suo infortunio e della lunga riabilitazione, che procede ma che ancora non le dà certezze su quando sarà in grado di riprendere l'attività agonistica.
"L'infortunio sembra lontanissimo, eppure..."
Il grave infortunio alla gamba dell'aprile scorso, quando ancora stava festeggiando per il trionfo in Coppa del Mondo, ha segnato la valtellinese: "Rivedere le immagini che raccontano la scorsa stagione fa uno strano effetto, mi sembrano lontanissime. In tutti questi mesi mi sono dedicata ad altro, ma la voglia di tornare è tanta". La determinazione però non basta, perché c'è un recupero ancora da completare".