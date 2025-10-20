Il ritorno di Federica Brignone sulle piste si fa sempre più incerto. La campionessa azzurra non sarà al via di Soelden , tradizionale appuntamento d'apertura della Coppa del Mondo di sci alpino, a causa del lento recupero dall'infortunio subito ai Campionati Italiani . Da quell'incidente, Federica sta lavorando per tornare in piena forma, ma i tempi si sono allungati. Durante l'incontro con la stampa di qualche giorno fa, Brignone ha ammesso che non esiste ancora una data precisa per il suo rientro, lasciando aperte tutte le ipotesi: da un possibile ritorno a fine dicembre o inizio gennaio, fino alla prospettiva (più temuta) di uno stop per l'intera stagione.

Un'assenza pesante per l'Italia dello sci

L'assenza di Brignone all'esordio stagionale è un duro colpo per la nazionale femminile. L'Italia perde la detentrice della sfera di cristallo, una delle atlete più vincenti e più costanti degli ultimi anni, protagonista sia in gigante sia nelle discipline veloci. Il calendario di dicembre e gennaio sarà particolarmente fitto e, con la pausa olimpica che comprime ulteriormente gli impegni, il margine per un recupero graduale si riduce. Nonostante ciò Federica non ha perso la determinazione. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che rappresentano l'obiettivo di tutta la carriera, restano il suo pensiero fisso. La campionessa sta affrontando con pazienza il percorso di riabilitazione, consapevole che ogni passo in avanti sarà decisivo per poter sognare di gareggiare davanti al pubblico di casa. Per ora, il mondo dello sci azzurro attende con fiducia e un pizzico di timore: il recupero procede, ma la strada verso le Olimpiadi è ancora lunga.