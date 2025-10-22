Sci, infortunio per Marta Bassino: frattura del piatto tibiale dopo una caduta in allenamento

ROMA - Una brutta notizia per lo sci italiano e per Marta Bassimo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina . La 29enne gigantista azzurra infatti ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra in seguito a una caduta, durante l'allenamento con la squadra femminile in Val Senales (Bolzano) in vista dell' apertura della Coppa del mondo sabato (25 ottobre) a Soelden .

Caduta in allenamento e infortunio per Bassino: la nota della Fisi

"La ventinovenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata - spiegato in una prima nota la Federazione in una nota -, stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata. Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Marta è sottoposta in questi minuti ad un’ulteriore TAC di controllo per verificare ulteriormente l’entità dell’infortunio, al termine della quale la Commissione Medica FISI deciderà in accordo con l’atleta come procedere".

L'azzurra sarà operata nelle prossime ore a Milano

Poi l'aggiornamento in cui la Federsci ha fatto sapere che Marta Bassino sarà operata, stasera o al massimo domani mattina, da Andrea Panzeri, presidente dlela commissione medica della Fisi. Dopo la prima lastra, l'azzurra è stata sottoposta a una tac che non ha fornito ulteriori indicazioni, confermando la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra. Bassino sarà ricoverata in giornata nella clinica La Madonnina di Milano, dove è stato programmato l'intervento chirurgico.