Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Matteo Giunta, il durissimo post sulla decisione a Milano Cortina: "Vergognosa l'esclusione degli atleti russi"

L'allenatore di nuoto si scaglia contro la scelta della Federazione internazionale: i dettagli
2 min

La decisione arriva dall'alto: la FIS,  la Federazione internazionale di sci, ha ufficializzato qualche giorno fa che nessun atlta russo e bielorusso verrà ammesso alle qualificazioni olimpiche di sci e swnoboard. Traduzione: per loro sarà impossibile partecipare e staccare il pass per Milano-Cortina. Gli atleti, comunque, potranno partecipare alle gare senza bandiera e dopo un rigoroso processo di selezione. La scelta non è piaciuta a Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini.

Matteo Giunta contro la scelta della FIS 

"Quando lo sport diventa politica, perde la sua anima. Escludere gli atleti russi e bielorussi da Milano-Cortina 2026 non è giustizia, è politica travestita da morale. La decisione della FIS è inaccettabile, colpire gli atleti ed i tecnici che dedicano la loro vita al sogno Olimpico, è una profonda ingiustizia. Vergogna!", ha scritto in una storia Instagram Matteo Giunta.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Da non perdere

Federica Pellegrini incintaMatteo Giunta in tv