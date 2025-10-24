Matteo Giunta, il durissimo post sulla decisione a Milano Cortina: "Vergognosa l'esclusione degli atleti russi"

La decisione arriva dall'alto: la FIS, la Federazione internazionale di sci, ha ufficializzato qualche giorno fa che nessun atlta russo e bielorusso verrà ammesso alle qualificazioni olimpiche di sci e swnoboard. Traduzione: per loro sarà impossibile partecipare e staccare il pass per Milano-Cortina. Gli atleti, comunque, potranno partecipare alle gare senza bandiera e dopo un rigoroso processo di selezione. La scelta non è piaciuta a Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini.