Matteo Giunta, il durissimo post sulla decisione a Milano Cortina: "Vergognosa l'esclusione degli atleti russi"
La decisione arriva dall'alto: la FIS, la Federazione internazionale di sci, ha ufficializzato qualche giorno fa che nessun atlta russo e bielorusso verrà ammesso alle qualificazioni olimpiche di sci e swnoboard. Traduzione: per loro sarà impossibile partecipare e staccare il pass per Milano-Cortina. Gli atleti, comunque, potranno partecipare alle gare senza bandiera e dopo un rigoroso processo di selezione. La scelta non è piaciuta a Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini.
Matteo Giunta contro la scelta della FIS
"Quando lo sport diventa politica, perde la sua anima. Escludere gli atleti russi e bielorussi da Milano-Cortina 2026 non è giustizia, è politica travestita da morale. La decisione della FIS è inaccettabile, colpire gli atleti ed i tecnici che dedicano la loro vita al sogno Olimpico, è una profonda ingiustizia. Vergogna!", ha scritto in una storia Instagram Matteo Giunta.