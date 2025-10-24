Si accendono le emozioni della Coppa del Mondo di Sci Alpino a Solden: visibili su Dazn, tramite i canali Eurosport
MILANO, 23 ottobre 2025 – Sale l’adrenalina in vista della 60ª edizione della Coppa del Mondo di sci alpino che sabato 25 e domenica 26 ottobre riparte dalla suggestiva cornice di Sölden, dando così il via alla stagione invernale con i tradizionali slalom giganti sul Rettenbach. Tutti gli appassionati della neve potranno vivere, anche quest’anno, le gare su DAZN, attraverso i canali Eurosport.
L’Italia si presenta al via con una delegazione di 15 atleti – 9 donne e 6 uomini – un concentrato di talento e ambizione, ma dovrà fare i conti con assenze pesanti: fuori la campionessa del mondo in carica Federica Brignone, Marta Rossetti e in ultimo, Marta Bassino, vincitrice sul Rettenbach nel 2020 e caduta in allenamento a pochi giorni dal via.
Nella gara femminile, i riflettori saranno su Sofia Goggia, leader del gruppo azzurro, affiancata da Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Sophie Mathiou, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmar – queste ultime due hanno superato la selezione in Val Senales. Sul fronte maschile, Luca De Aliprandini guiderà la squadra composta da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.
Il programma del fine settimana su DAZN preannuncia emozioni intense: sabato la prima manche del gigante femminile è in programma alle 10:00, con la seconda alle 13:00. Domenica sarà invece la volta del gigante maschile, con prima manche alle 10:00 e seconda alle 13:00.