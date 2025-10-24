Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Si accendono le emozioni della Coppa del Mondo di Sci Alpino a Solden: visibili su Dazn, tramite i canali Eurosport

Appuntamento sabato 25 ottobre con lo slalom gigante femminile e domenica 26 con le manche del maschile
2 min

MILANO, 23 ottobre 2025 – Sale l’adrenalina in vista della 60ª edizione della Coppa del Mondo di sci alpino che sabato 25 e domenica 26 ottobre riparte dalla suggestiva cornice di Sölden, dando così il via alla stagione invernale con i tradizionali slalom giganti sul Rettenbach. Tutti gli appassionati della neve potranno vivere, anche quest’anno, le gare su DAZN, attraverso i canali Eurosport.

L’Italia si presenta al via con una delegazione di 15 atleti – 9 donne e 6 uomini – un concentrato di talento e ambizione, ma dovrà fare i conti con assenze pesanti: fuori la campionessa del mondo in carica Federica Brignone, Marta Rossetti e in ultimo, Marta Bassino, vincitrice sul Rettenbach nel 2020 e caduta in allenamento a pochi giorni dal via.

Nella gara femminile, i riflettori saranno su Sofia Goggia, leader del gruppo azzurro, affiancata da Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Sophie Mathiou, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmar – queste ultime due hanno superato la selezione in Val Senales. Sul fronte maschile, Luca De Aliprandini guiderà la squadra composta da Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.

Il programma del fine settimana su DAZN preannuncia emozioni intense: sabato la prima manche del gigante femminile è in programma alle 10:00, con la seconda alle 13:00. Domenica sarà invece la volta del gigante maschile, con prima manche alle 10:00 e seconda alle 13:00.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Da non perdere

Sci, infortunio per Marta Bassino: frattura del piatto tibialeFederica Brignone e il programma per il ritorno