Brignone sogna ad occhi aperti: "L'Olimpiade e la bandiera"

Ghiaccio bollente. È questo, fuor di metafora, lo stato d'animo di Federica Birgnone , che dopo il grave infortunio, è ormai pronta a tornare in pista, per rirpendersi tutto quel che le spetta... e si aspetta. Vede ormai la luce la campionessa del Mondo, che mette nel mirino Milano-Cortina per due motivi.

"Ho ancora due grandi sogni da realizzare"

Ai box ormai da mesi, dopo il serio incidente da campionessa del Mondo (lo scorso 3 aprile 2025 durante i Campionati italiani di sci), Federica Brignone ha ormai maturato una nuova consapevolezza, continuando però a cullare due grandi sogni in vista delle Olimpiadi Invernali 2026: "Essere al via come atleta e avere l'onore di sfilare con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura a Milano, la mia città natale. E vivere un'Olimpiade in Italia, che sarà qualcosa di straordinario. Quello che sarà il mio percorso sulla neve ricomincerà non prima di metà novembre, solo allora potrò essere più precisa. Prendo la mia energia dalle sfide e dal desiderio di volermi migliorare tutti i giorni ed è questo quello che mi dà più forza. Non sono una persona che crede molto nella fortuna, ma credo nel duro lavoro e nel costante impegno giorno dopo giorno per riuscire a migliorarsi sempre".