Lo sci azzurro in ansia per Flora Tabanelli: infortunio in allenamento per la stella del freestyle
Sospetta distorsione al ginocchio per la 17enne emiliana, che nelle prossime si sottoporrà agli accertamenti clinici: tutti i dettagli
ROMA - Lo sci azzurro è in ansia per Flora Tabanelli, stella del freestyle che si è infortunata durante il raduno austriaco di Stubai in cui era impegnata insieme al resto della squadra di slopestyle di Coppa del mondo.
Infortunio per Flora Tabanelli, attesa per gli accertamenti clinici
La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della coppa del mondo di big air, è caduta malamente in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento, riportando una sospetta distorsione al ginocchio destro. Nelle prossime ore Tabanelli si recherà presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano, dove verrà sottoposta ai dovuti accertamenti clinici da parte della Commissione Medica della Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri.ac