Rottura crociato anteriore destro per Flora Tabanelli: le olimpiadi rimangono un obiettivo per l'azzurra di Freestyle

Flora Tabanelli, missione Olimpiadi

Considerata l’importanza della stagione, Flora inizierà da lunedì una fase di riabilitazione di un mese, presso il JMedical, a Torino: la fase di riabilitazione sarà fondamentale per qualunque scelta verrà presa in seguito. Se, in base alle risposte che il ginocchio fornirà ai medici dopo la prima fase riabilitativa, sarà possibile procedere con una ulteriore riabilitazione più specifica e mirata a prendere parte alle Olimpiadi, senza nessun rischio e nella massima sicurezza per l’atleta e avendo ben presenti la sua giovane età e le sue prospettive di carriera, sarà perseguita questa strada. In caso contrario, sarà programmato un intervento. La Tabanelli, era caduta malamente nella fase di atterraggio dopo un salto nel corso dell’allenamento in corso a Stubai. La diciassettenne emiliana, campionessa del mondo e detentrice della Coppa del mondo di big air, aveva sin da subito evidenziato un serio problema al ginocchio destro.