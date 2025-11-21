Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Terribile incidente per Lara Gut-Behrami in allenamento: stagione e carriera a rischio

Filtra pessimismo dopo l'incidente in Colorado: si sospetta la rottura del crociato e la lesione del menisco
2 min
TagsLara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami rischia di saltare l'intera stagione. Un colpo durissimo per il mondo dello sci. La campionessa elvetica si è fatta male ieri durante una sessione allenamento a Copper Mountain, in Colorado, in vista del supergigante di Coppa del Mondo. Dalla Svizzera fanno sapere che "le prime valutazioni sul posto indicano una possibile lesione al ginocchio sinistro". La 34enne è attesa ora dal rientro in patria "per sottoporsi ad approfonditi esami medici, necessari per determinare l’entità dell’infortunio. Ulteriori informazioni verranno comunicate non appena saranno disponibili i risultati". 

Lara Gut-Behrami, l'infortunio è serio 

Filtra pessimismo dalla stampa locale: stando al quotidiano "Blick", si sospetta la rottura del crociato e la lesione del menisco. Una diagnosi che, se confermata, potrebbe porre fine alla carriera della svizzera, che già nel 2017 aveva sofferto la rottura del crociato. Due Coppe del Mondo generali e sette di specialità oltre a 48 successi nel circuito maggiore, Lara Gut-Behrami vanta anche due ori mondiali (super-G e gigante a Cortina 2021) e uno olimpico (super-G a Pechino 2022). 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

