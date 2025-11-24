Corriere dello Sport.it
Infortunio in allenamento per Paris, è in dubbio per il primo superG della stagione: le sue condizioni

Infortunio in allenamento per Paris, è in dubbio per il primo superG della stagione: le sue condizioni

Piccolo incidente per il numero uno dei velocisti azzurri a tre giorni dalla gara in programma sulle nevi statunitensi di Copper Mountain: i dettagli
1 min
COPPER MOUNTAIN (USA) - In dubbio la presenza Dominik Paris nel superG di giovedì prossimo (27 novembre) sulle nevi statunitensi di Copper Mountain, prima gara veloce del calendario.

Infortunio in allenamento per Paris: le sue condizioni

A frenare il numero uno dei velocisti azzurri un piccolo incidente durante un allenamento di gigante, in cui si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra andando a battere contro il palo porta. Il 36enne della Val d'Ultimo domani (martedì 25 novembre) starà a riposo e poi le sue condizioni saranno rivalutate in vista del superG. Gli esami a cui Paris è stato subito sottoposto, fa sapere un comunicato della Fisi, hanno escluso ogni tipo di danno ulteriore.

Infortunio per Flora Tabanelli
Terribile incidente per Lara Gut-Behrami

