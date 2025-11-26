Brignone di nuovo sugli sci: l'azzurra in pista a Cervinia sognando Milano-Cortina
ROMA - Federica Brignone ritrova la neve con i suoi sci a 237 giorni di distanza la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, conseguenze di una caduta ai campionati italiani assoluti dello scorso 3 aprile, procedendo secondo programmi la fase riabilitativa.
Dopo aver completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, la detentrice della Coppa del mondo femminile ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera da parte della Commissione Medica FISI per l'aggiunta di un lavoro in pista e si è presentata così sulla neve di Cervinia, dove Brignone ha compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali. Lo scopo in questa fase è quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra ad ulteriori giornate in pista per inseguire il sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.