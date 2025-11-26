Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Brignone di nuovo sugli sci: l'azzurra in pista a Cervinia sognando Milano-Cortina

Prosegue la riabilitazione della valdostana, tornata sulla neve a 237 giorni di distanza dal grave infortunio con le Olimpiadi come obiettivo: tutti i dettagli
2 min
TagsBrignoneSciOlimpiadi Milano-Cortina

ROMA - Federica Brignone ritrova la neve con i suoi sci a 237 giorni di distanza la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, conseguenze di una caduta ai campionati italiani assoluti dello scorso 3 aprile, procedendo secondo programmi la fase riabilitativa.

Brignone torna sugli sci a Cervinia dopo l'infortunio

Dopo aver completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, la detentrice della Coppa del mondo femminile ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera da parte della Commissione Medica FISI per l'aggiunta di un lavoro in pista e si è presentata così sulla neve di Cervinia, dove Brignone ha compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali. Lo scopo in questa fase è quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra ad ulteriori giornate in pista per inseguire il sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sci

Da non perdere

Brignone sogna ad occhi apertiLa Juve ospita Brignone

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS