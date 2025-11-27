Lara Gut-Behrami, operazione al ginocchio e stagione finita. Ufficiale: salta Milano-Cortina
Il grave incidente in allenamento negli Stati Uniti non lascia un briciolo di speranza. Lara Gut-Behrami, campionessa olimpica di Super-G, si dovrà operare al ginocchio e salterà Milano-Cortina. La sua stagione sciistica 2025/26 si è conclusa anticipatamente. La federazione elvetica di sci ha annunciato ufficialmente che la 34enne ha riportato gravi lesioni al ginocchio sinistro come temuto. La diagnosi ha confermato una rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco.
La carriera di Lara Gut-Behrami
Gut-Behrami aveva pianificato di concludere la sua carriera dopo questa stagione ma ora lascia aperto il suo futuro sportivo e si concentra per il momento sull'intervento chirurgico della prossima settimana e sulla successiva riabilitazione. I prossimi mesi saranno decisivi per ritornare o meno sulla scelta di lasciare gli sci.