Lara Gut-Behrami, operazione al ginocchio e stagione finita. Ufficiale: salta Milano-Cortina 

Il grave incidente in allenamento negli Stati Uniti non lascia un briciolo di speranza. Lara Gut-Behrami, campionessa olimpica di Super-G, si dovrà operare al ginocchio e salterà Milano-Cortina. La sua stagione sciistica 2025/26 si è conclusa anticipatamente. La federazione elvetica di sci ha annunciato ufficialmente che la 34enne ha riportato gravi lesioni al ginocchio sinistro come temuto. La diagnosi ha confermato una rottura del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco.