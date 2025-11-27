Sofia Goggia, la dedica per Ornella Vanoni è virale: il video sui social
Sta per ripartire la stagione degli sport invernali, con le prime gare di Coppa del Mondo tra giganti e slalom. E mentre Federica Brignone prosegue la sua riabilitazione, un'altra grande azzurra si prepara al suo ritorno in pista. Si tratta di Sofia Goggia che, per l'occasione, ha fatto anche una dedica speciale ad Ornella Vanoni.
Sofia Goggia, tributo speciale per Ornella Vanoni
Con le assenze di Federica Brignone, Marta Rossetti e Marta Bassino, tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia nella trasferta americana di Coppa del Mondo. L'azzurra ha così deciso di postare un video sui social mentre si prepara e indossa la sua tuta, ma con un piccolo dettaglio: in sottofondo, nella sua stanza, suonano le note di "Senza fine", uno dei capolavori più celebri di Ornella Vanoni, scomparsa recentemente all'età di 91 anni.