Sofia Goggia, la dedica per Ornella Vanoni è virale: il video sui social

Sta per ripartire la stagione degli sport invernali, con le prime gare di Coppa del Mondo tra giganti e slalom. E mentre Federica Brignone prosegue la sua riabilitazione, un'altra grande azzurra si prepara al suo ritorno in pista. Si tratta di Sofia Goggia che, per l'occasione, ha fatto anche una dedica speciale ad Ornella Vanoni.