Brignone, la gioia dopo il ritorno sugli sci e il sogno di Milano-Cortina: "Una giornata perfetta"

La gioia di Brignone per il ritorno sugli sci e il sogno di Milano-Cortina

"Sono molto contenta di avere rimesso gli sci, ci sono tante cose positive ma c'è ancora tanto da fare - ha detto l'azzurra che ieri (26 novembre), sulle nevi di Cervinia, ha riassaporato le sensazioni della pista a 237 giorni dalla frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra (conseguenze di una caduta ai campionati italiani assoluti) facendo poi il bis oggi -. È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni invernali e vicina a casa. Diciamo che è un primo assaggio, non un punto di arrivo ma di partenza. All'inizio ero un po' ingessata, giro dopo giro ho trovato un buon feeling, mi è sembrato di non avere mai smesso di sciare, ho sentito la gamba reagire, il contatto con la neve e lo scivolamento. È stata una bella sensazione".

Olimpiadi in dubbio anche per l'altra azzurra Flora Tabanelli

E mentre l'Italia resta con il fiato sospeso per vedere se Brignone riuscirà a recuperare in tempo per Milano-Cortina, la 'valanga rosa' deve fare i conti anche con l'infortunio di Marta Bassino (avvenuto il 22 scorso a causa di una cadura in allenamento in Val Senales). L'azzurra si è fratturata il piatto laterale della gamba sinistra che non le consentirà di partecipare alle Olimpiadi. Sempre tra gli azzurri sono noti gli infortuni di Tommaso Sala (rottura del crociato sinistro) e Gugliemo Bosca (frattura del perone destro). Per quanto riguarda il freestyle ko anche Flora Tabanelli: l'azzurra è caduta in fase di atterraggio da un salto nel corso di un allenamento in Austria, riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La 17enne emiliana è una delle speranze di medaglia per i Giochi olimpici di Milano-Cortina, che a questo a punto per lei sono a rischio nonostante l'azzurra farà di tutto per esserci.