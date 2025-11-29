Prosegue il recupero di Federica Brignone , che sogna di gareggiare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dopo il brutto infortunio al ginocchio del 3 aprile scorso: "Oggi sono a riposo forzato, dopo settimane impegnative - ha raccontato a Sky Sport - sono in piena preparazione atletica. Abbiamo provato come reagiva il ginocchio al ritorno sugli sci. Per ora, diciamo, che è stato uno 'sci turistico'".

La risposta di Brignone sulle Olimpiadi

Brignone è tornata ad allenarsi con gli sci un paio di giorni fa dopo la lunga riabilitazione. Nella caduta di quasi 8 mesi fa ha riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, che hanno reso necessari due interventi chirurgici: "Non riesco a fare programma a lungo termine, quest'anno vivo alla giornata. Ci sono le montagne innevate, ma io non sono pronta per vivere l’inverno, è tutto strano. Non riesco a fare programmi e a vedere al di là di una settimana. Quante possibilità ci sono di vedermi ai Giochi di Milano-Cortina? Non ne ho la più pallida idea", ha aggiunto la 35enne sciatrice.