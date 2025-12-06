Gigante femminile a Mont-Trembland, Goggia chiude ottava: Robinson trionfa

Sofia Goggia chiude all'ottavo posto lo slalom a Mont-Tremblant , terzo gigante stagionale. La sciatrice azzurra, che si era piazzata decima al termine della prima manche, recupera due posizioni. Nella top ten anche l'altra azzurra Della Mea , che ha chiuso in nona posizione.

Robinson trionfa davanti a Ljutic

A vincere lo slalom è la neozelandese Robinson, che si è aggiudicata la sfida precedendo di 94 centesimi la Ljutic e di un secondo la Grenier. Quarta Rast, davanti a Direz e Shiffrin. Settimo tempo per Alphand, davanti a Sofia Goggia, che ha terminato la sua prova all'ottavo posto, precedendo l'altra azzurra Della Mea. Al decimo posto O'Brien.