Gigante femminile a Mont-Trembland, Goggia chiude ottava: Robinson trionfa
Sofia Goggia chiude all'ottavo posto lo slalom a Mont-Tremblant, terzo gigante stagionale. La sciatrice azzurra, che si era piazzata decima al termine della prima manche, recupera due posizioni. Nella top ten anche l'altra azzurra Della Mea, che ha chiuso in nona posizione.
Robinson trionfa davanti a Ljutic
A vincere lo slalom è la neozelandese Robinson, che si è aggiudicata la sfida precedendo di 94 centesimi la Ljutic e di un secondo la Grenier. Quarta Rast, davanti a Direz e Shiffrin. Settimo tempo per Alphand, davanti a Sofia Goggia, che ha terminato la sua prova all'ottavo posto, precedendo l'altra azzurra Della Mea. Al decimo posto O'Brien.