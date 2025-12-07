Goggia delude nel gigante in Canada. Rimpianto Zenere, vince l'austriaca Schieb

La 27enne austriaca Julia Scheib si è aggiudicata il secondo slalom gigante di Mont Tremblant in Canada. Dietro di lei la svedese Sara Hector e la neozelandese Alice Robinson, che era al comando della prima manche. Fuori dal podio la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, quarta a 1"17 dal primo posto. Rimpianti per l'italiana Asja Zenere , troppo prudente nella manche decisiva dopo essere stata eccellente 4ª nella prima tanto da chiudere la gara solo al 13° posto.

Goggia rimonta, ma è 11ª

Per l'Italia la migliore è stata così la tarvisiana Lara Della Mea, 9ª, che ha recuperato ben 12 posizioni rispetto alla prima manche, ottenendo il miglior risultato in carriera in Coppa del mondo. Delude Sofia Goggia, 11ª al traguardo dopo essere stata 19ª dopo la prima manche. 27ª Ilaria Ghisalberti, vittima di un grave errore. Ora la Voppa del mondo torna in Europa: È finalmente l'ora dell'alta velocità con l'Italia che potrà mandare in pista il suo squadrone capitanato da Goggia. In Svizzera, a St. Moritz dove tradizionalmente le azzurre rendono al meglio, da venerdì a domenica prossima sono in programma due discese e un superG.