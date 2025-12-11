Riparte la stagione dello sci laziale: subito a segno Sambuco, Piccone e Caloro

Come tradizione, alla vigilia delle festività natalizie, il CLS Fisi Lazio e Sardegna ha presentato i programmi dell’annata sportiva 2025/2026. Sull’abbrivio della scorsa stagione, che ha visto il Comitato Regionale protagonista nell’organizzazione di eventi di spessore nazionale ed internazionale come i Campionati Italiani Children e la tappa romana della Coppa del Mondo di skiroll, anche quest’anno l’attività sarà intensa e ricca di appuntamenti. Da gennaio all’estate saranno molti gli eventi che vedranno protagonisti gli sci club laziali e gli atleti della regione nelle diverse discipline sci alpino, fondo e snowboard, biathlon e skiroll. A dire il vero la stagione del CLS ha avuto già un prestigioso prologo con l’organizzazione, curata dallo Sci Club Livata, del tradizionale ‘opening’ del Gran Prix Italia Dicoflor di Solda, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo. Numerosi i giovani sciatori laziali in grado di recitare un ruolo di primo piano anche a livello nazionale.

Sci, risultati importanti

E’ di oggi la splendida notizia arrivata da Cavalese dove nello slalom gigante internazionale della National Junior Race Lavinia Sambuco (2009!) ha colto un eccezionale quinto posto assoluto (terzo della classifica Aspiranti!) in una gara che ha visto al cancelletto di partenza una qualificata concorrenza straniera con spagnole, americane e croate su tutte. Diciannovesima dopo la prima manche a causa dell’alto pettorale (n. 46), la giovane sciatrice dello S.C. Livata, reduce dall’ottima performance di Solda, è stata protagonista di una seconda manche a dir poco fantastica facendo segnare addirittura il miglior tempo (54”38) e recuperando ben 14 posizioni e fermandosi a soli 12 centesimi dal podio: 1’49”46 il tempo totale della sciatrice di Guarcino comprensibilmente euforica al termine della gara. Nei giorni scorsi di rilievo le prestazioni di Andrea Piccone (MM Crew Guarcino), che in Val Senales è salito sul gradino più alto del podio della categoria aspiranti nei due giganti della National Race Junior valida per la Marlene Cup. Straordinarie anche le performance di Benedetta Caloro (Circolo Canottieri Aniene ASD)che sulle nevi statunitensi di Sunday River Resort ha collezionato un primo ed un terzo posto nei due slalom delle Gare Fis-Open a stelle e strisce. Riflettori puntati nel settore maschile anche su Edoardo Lallini (S.C. Livata) eGiovanni Tommaso Pinto(S.C. Orsello), in ripresa dopo l’infortunio che ne ha limitato l’attività nei mesi scorsi. Mentre al femminile oltre ad Alice Pompei (S.C. Livata) da seguire Carlotta Caloro(Circolo Canottieri Aniene ASD) e Virginia Tramontano (S.C. Livata) che tornano alle gare con grandi ambizioni dopo aver superato i rispettivi stop per infortunio. Notevoli speranze sono poste anche sull’intero movimento dello sci di fondo regionale che lo scorso anno ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Italiani nella 4 Km. a tecnica liberaUnder 14 di Sara Proietti Cignitti,alfiera del Winter Sport Subiaco, società che quest’anno ha bissato la vittoria della Coppa Italia di Skiroll.

Le parole dei presidenti

“Sarà una stagione intensa- ha sottolineato il presidente del CLS Andrea Ruggeri - in cui saremo impegnati su più fronti, su quello della promozione e dell’organizzazione delle gare e su quello relativo alla crescita sportiva dei nostri talenti, ai quali vogliamo garantire il massimo sostegno possibile. Siamo orgogliosi di poter annunciare che Roma tornerà ad ospitare una tappa di Coppa del Mondo di skiroll dove i migliori specialisti mondiali si confronteranno in uno scenario unico al mondo, siamo già al lavoro per garantire, come lo scorso settembre, un’organizzazione curata nei minimi dettagli". "Il Coni Lazio-ha sottolineato il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi - plaude il CLS Fisi per l’enorme attività che svolge nonostante le oggettive difficoltà da affrontare alle nostre latitudini per svolgere le attività degli sport invernali. Sono al fianco del presidente Ruggeri per gli sforzi compiuti per la diffusione delle discipline nordiche in questi anni e per la passione che, insieme a tutto il consiglio, profonde per lo sport che ama. Auguro a tutti gli sciatori del Lazio una brillante stagione e… tanta neve sui nostri impianti".