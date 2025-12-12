Fantastica Vonn: domina la discesa libera a 41 anni, Goggia fuori dal podio
SANKT MORITZ (Svizzera) - Impresa da sogno di Lindsey Vonn, che vince, dominando, la prima discesa libera stagionale di Coppa del Mondo alla bella età di 41 anni. La campionessa statunitense si è imposta sulla pista St. Moritz con il tempo di 1'29"63, precedendo sul traguardo le austriache Magdalena Egger a 98 centesimi e Mirjam Puchner a 1"16. Fuori dal podio l'azzurra Sofia Goggia, quarta con un ritardo di 1"31 da Vonn. Tra le altre italiane si segnala l'ottavo posto di Laura Pirovano e il dodicesimo di Nicol Delago.
Vonn punta alle Olimpiadi
Vonn è alla prima vittoria da quando è tornata alla gare, nel novembre 2024, dopo sei anni di inattività. La fuoriclasse americana, salita a 83 vittorie in carriera in Coppa del mondo (solo Mikaela Shiffrin ha fatto meglio nella storia dello sci femminile con 104 successi), punta apertamente alle Olimpiadi di Milano-Cortina per concludere la sua splendida avventura, iniziata nel 2000. Vonn è anche tra i pochi sciatori ad avere vinto almeno una gara di Coppa del mondo in ognuna delle specialità dello sci. "È stata una giornata fantastica, non potrei essere più felice, sono molto emozionata. Quest'estate mi sentivo bene, ma non ero sicura di quanto fossi veloce. Credo di saperlo ora - le parole di Vonn all'emittente svizzera RTS - ovviamente il mio obiettivo è Cortina, ma se iniziamo così, penso di essere in una buona posizione".