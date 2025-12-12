Fantastica Vonn: domina la discesa libera a 41 anni, Goggia fuori dal podio

Vonn punta alle Olimpiadi

Vonn è alla prima vittoria da quando è tornata alla gare, nel novembre 2024, dopo sei anni di inattività. La fuoriclasse americana, salita a 83 vittorie in carriera in Coppa del mondo (solo Mikaela Shiffrin ha fatto meglio nella storia dello sci femminile con 104 successi), punta apertamente alle Olimpiadi di Milano-Cortina per concludere la sua splendida avventura, iniziata nel 2000. Vonn è anche tra i pochi sciatori ad avere vinto almeno una gara di Coppa del mondo in ognuna delle specialità dello sci. "È stata una giornata fantastica, non potrei essere più felice, sono molto emozionata. Quest'estate mi sentivo bene, ma non ero sicura di quanto fossi veloce. Credo di saperlo ora - le parole di Vonn all'emittente svizzera RTS - ovviamente il mio obiettivo è Cortina, ma se iniziamo così, penso di essere in una buona posizione".