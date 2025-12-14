Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Sofia Goggia sul podio nel SuperG di St. Moritz: terzo posto e tanta fiducia© EPA

Sofia Goggia sul podio nel SuperG di St. Moritz: terzo posto e tanta fiducia

L'azzurra chiude a 19 centesimi dalla vincitrice Alice Robinson, preceduta anche da Romane Miradoli. Curtoni sesta e Pirovano ottava
2 min

Sofia Goggia conquista un prezioso terzo posto nel SuperG di Coppa del Mondo a St. Moritz, confermandosi tra le protagoniste assolute della velocità femminile. L’azzurra ha chiuso la gara con 19 centesimi di ritardo dalla neozelandese Alice Robinson, autrice del miglior tempo tra le prime 30 scese con 1:14.84. Davanti a Goggia anche la francese Romane Miradoli, seconda a soli 8 centesimi dalla vetta. Ai piedi del podio si è piazzata Lindsey Vonn, quarta con un distacco di 27 centesimi, mentre l’Italia può sorridere anche per gli altri piazzamenti: sesto tempo per Elena Curtoni (+0.53) e ottavo per Laura Pirovano (+0.60), a conferma di una squadra azzurra competitiva e solida.

Le parole di Sofia Goggia

Al termine della prova, quando il terzo posto non era ancora matematicamente certo, Goggia ha commentato ai microfoni RaiSport con la consueta lucidità: "Un bel SuperG. Temevo la Shiffrin, e non è ancora finita", ha detto a caldo. "La parola chiave è solidità. È una gara molto positiva. Un quarto posto e un terzo in discesa, ora un altro terzo: non sono risultati eccelsi, non c’è la vittoria, ma mi danno molta fiducia. So che posso spingere di più in curva, ma va bene così". Uno sguardo, infine, già rivolto al prossimo appuntamento "Ora c’è Val d’Isère, vediamo di vincere…".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

