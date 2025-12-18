Val d'Isere, dominio Goggia nella prima prova di discesa femminile

Una Sofia Goggia in grande spolvero è stata la più veloce nella prima prova di discesa femminile della Val d'Isere , tappa francese della Coppa del Mondo 2025/26 . L'azzurra ha chiuso con il crono di 1'41"77, mettendosi alle spalle le americane Johnson, Wiles e Vonn. Complessivamente male le altre italiane.

"Buona prova, ma si può fare meglio"

Soddisfatta, ma anche perfezionista come solo le campionesse sanno essere, Sofia Goggia commenta così il risultato: "Credo di aver disputato una buona prova, senza forzare minimamente. Il primo allenamento d'altro canto serve per studiare la situazione, ad esempio ci sono dei punti in cui si può fare molto meglio. Per questo cercheremo di sfruttare anche la prova di domani, studiando per bene le linee".

Solo 23ª, ma con le idee molto più chiare, è Laura Pirovano a commentare nel dettaglio la pista: "È molto bella, la neve è facile e proprio per questo bisognerà trovare le linee più tese possibile. Già dalla prova di domani proverò a muovermi così. Credo che la differenza si farà nei curvoni del Carosello e nelle tre curve dopo La Bosse à Emile. Qui ho gareggiato solo due volte in carriera e negli spazi ampi tra le curve faccio un po’ fatica a trovare i riferimenti".