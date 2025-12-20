Corriere dello Sport.it
Goggia, errore e ottavo posto in Val D'Isere. Quanta delusione: "Occasione persa"

L'azzurra era al comando, ma alla fine paga una spigolata che le fa perdere quasi un secondo: i dettagli
2 min

Sabato amaro per Sofia Goggia che dopo i due tre posti a St. Moritz chiude in ottava posizione in Val D'Isere a causa di una spigolata che le fa perdere quasi un secondo nel quarto settore quando aveva oltre quattro decimi di vantaggio sul primo posto, terminando a 0"62.  "Un’occasione persa”. ha detto l'azzurra, che ha avuto un problema mentre al comando, con rilevante margine su Hütter (che poi ha vinto, con Vonn seconda e l'altra italiana Pirovano quinta).

Goggia delusa per l'ottavo posto  

“Ho cercato di spianarmi, bene nella parte alta ed ero molto veloce. In quella curva ho preso un buco, qualcosa di simile: voglio rivedere meglio cosa è successo al video, non penso di aver fatto un errore tecnico. Ho fatto i miracoli per stare dentro, ma ho perso troppo tempo in quel settore. Peccato, è un’occasione un po’ buttata. Mi dispiace perchè nei giorni scorsi avevo sciato particolarmente bene in quel tratto tecnico. La visibilità era piatta, ma non mi ha dato fastidio. Avevo la mia strategia in testa, mi dispiace tanto. A domani”, ha aggiunto Goggia. 

 

 

 

