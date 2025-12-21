VAL D'ISERE (FRANCIA) - Immediato riscatto di Sofia Goggia, che il giorno dopo l'errore nella discesa in Val d'Isere si riscatta sulle stesse nevi transalpine, vincendo il super G in 1.20.24 . Successo n. 27 in coppa del mondo per l'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, che ha preceduto la neozelandese Alice Robinson (1.20.39). Sul podio ancora protagonista l'americana Lindsey Vonn che in 1.20.60 ha lasciato al quarto posto l'altra azzurra Elena Curtoni (1.20.97). "Ero molto arrabbiata per l'errore fatto in discesa, ho buttato via un'occasione enorme, ma la prova di ieri mi ha dato la forza per reagire oggi - ha detto Goggia ai microfoni di 'Eurosport' dopo il trionfo nel superG in Val d'Isere -. Quando ho tagliato il traguardo pensavo che il tempo non mi sarebbe bastato per vincere. È una bella vittoria".

Goggia, la gioia dopo le lacrime e i messaggi a Gasperini

Così invece ai microfoni di 'Rai Sport': "Se fossi arrivata quarta o quinta non sarei rimasta stupita. Ieri per me è stata una giornata emotivamente molto dura - ha sottolineato Goggia dopo la gara -, ho pianto un'ora al pomeriggio per l'occasione buttata, però come ho scritto in alcuni messaggi anche a Gasperini, che nonostante sia l'allenatore della Roma è una persona che ha dato tantissimo alla città di Bergamo, il dolore dell'oggi è la benzina del domani, inteso come giornata ma anche di un momento storico. Arrivavo da un un buon inizio in velocità a St. Moritz, ieri con quell'errore ho buttato via un'occasione d'oro arrivando comunque ottava. Sono ripartita da quel dolore lì, la mia carriera è sempre stata costellata da questa voglia di riscatto e vincere oggi è bello e ci sta. Io strepitosa? Strepitosa no, nella parte alta ho tenuto tantissimo, quando sono arrivata in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine però oggi è andata bene così, è bastato e portiamo a casa questa vittoria finalmente - ha aggiunto l'azzurra -. Al mio livello, per il percorso della mia carriera, se sei sul podio sei sempre contento, vincere è chiaramente più bello ed è quello a cui ambisco perché so che posso stare su quel gradino del podio. Ieri ho buttato via la gara e ce l'ho ancora qua, mi ha fatto veramente male ma l'importante è avere sempre frecce nella faretra da scagliare. Mi sono fatta il regalo di Natale? Il regalo di Natale me lo sono fatta oggi e l'ho fatto alle altre ieri -, ha concluso scherzando Goggia -, ora basta elargire regali sono stata fin troppo generosa".

Prossimo appuntamento sulle nevi austriache di Semmering

Per l'Italia, in una gara che è stata in parte anche disturbata dal vento in quota, ci sono poi più indietro Roberta Melesi in in 1.21.29 e la trentina Elena Pirovano, penalizzata da un errore, in 1.21.46. Ora breve pausa natalizia per la coppa del mondo. Le azzurre torneranno in gara nel prossimo fine settimana in Austria, a Semmering, la montagna dei viennesi, con uno slalom gigante sabato ed uno speciale domenica.