Goggia: "Mi sono fatta un regalo. Ho pianto perché ci tengo"

Benedetta delusione. La vittoria buttata a valle nella discesa di sabato è diventata la valanga nel superG di ieri: 24 ore di sofferenza, riflessioni e balsamo sulle ferite prima di rimettere gli sci e volare al traguardo del suo 27esimo successo in Coppa del mondo , l’ottavo nella specialità. Sofia Goggia s’è asciugata le lacrime e ha chiuso il weekend in Val d’Isère mettendo in fila tutte, pure il fenomeno Lindsey Vonn , che una settimana prima a St. Moritz aveva portato a scuola le colleghe più giovani («Ci ha obbligato ad alzare il livello», dice la bergamasca). La 41enne statunitense è salita sul terzo gradino del podio, dietro alla neozelandese e sua pupilla Alice Robinson. Con la sua gara Sofia non ha lasciato scampo: aggressiva quando necessario, morbida ma decisa sulle curve, attenta ad assecondare la velocità.

Ma quanta sofferenza per arrivarci.

«Sabato è stata molto dura sotto il profilo emotivo. Dopo la gara sono tornata in albergo e ho pianto per un’ora ripensando all’occasione che avevo sprecato».

Sorpresa da questa reazione?

«So che non è consona per l’atleta che sono e per l’età che ho, ma se a 33 anni mi ritrovo in lacrime per una gara che non è andata come volevo, significa molto. Mi ha fatto capire che ci tengo più di quanto immaginassi. Sono ripartita da lì, dalla voglia di riscatto. Tutta la mia carriera è fatta di ripartenze e voglia di risalire».

Con la vittoria è tutto dimenticato?

«Sono ancora molto arrabbiata, nonostante tutto. Perché mi sentivo molto solida e invece con un errore ho gettato tutto al vento. So che il mio livello è molto più alto di quello che ho dimostrato».

Ha detto di avere ancora margine sugli sci: strategia o cos’altro?

«Semplicemente è una questione di confidenza. Il mio inizio di stagione nella velocità è stato lento, ma molto è dipeso dall’impossibilità di allenarmi nelle scorse settimane per via delle condizioni meteo. Non mettevo gli sci lunghi da parecchio tempo e io ho sempre bisogno di “girare” un po’ prima di forzare».

Cosa manca per il definitivo “switch”?

«Ho bisogno di costruire ancora un po’ la parte mentale. Ogni stagione, ogni gara ha il suo percorso e la sua preparazione. È chiaro che per un’atleta del mio livello un podio è il sintomo che le cose vanno bene, ma la vittoria fa la differenza».

Dunque un buon segnale anche per il 2026?

«Certo vincere fa piacere, ma non è solo da un risultato che si riparte. Conta come si sta sciando. Bisogna essere consapevole di cosa sei e cosa fai, poi inevitabilmente la ruota gira. Con questa vittoria mi sono fatta un bel regalo di Natale, in discesa invece l’ho fatto alle altre. A volte sono generosa...».

In Coppa del mondo c’è sempre una gara successiva per potersi riscattare. Come si affronta un’Olimpiade invece?

«In realtà proprio come una gara di Coppa, basta pensare solo alla performance e a dare il meglio. Nulla esercita fascino su di me come i cerchi olimpici, direi che mi piace proprio il fatto di dover affrontare ogni prova come “one shot one kill” ogni quattro anni. Ai Giochi però penseremo a febbraio: prima c’è gennaio, intanto questa è stata una bella vittoria, un passaggio positivo».

Oggi al Quirinale la cerimonia di consegna del Tricolore. Quanto le dispiace non essere tra i portabandiera?

«Penso ci fossero molti atleti meritevoli. Sono state fatte delle scelte e le rispetto. Ma dico che la bandiera più bella è quella da alzare al traguardo: se quello può essere il mio ruolo, darò tutto per essere lì».