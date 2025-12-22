Goggia e l'ipotesi alzabandiera a Cortina. La risposta prima dell'ingesso al Quirinale

Sofia Goggia , prima di entrare al Quirinale, dove alle 12 si svolgerà la cerimonia di consegna delle bandiere agli Alfieri azzurri di Milano-Cortina 2026, ha parlato della possibilità di diventare l'alzabandiera per le prossime Olimpiadi invernali . La sciatrice, reduce dal successo nel superG in Val D'Isere , non ha escluso questo riconoscimento quando manca sempre meno tempo alla cerimonia d'apertura.

Goggia e il ruolo alle Olimpiadi

Ecco le sue parole: “Io alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla riguardo a questa cosa perché non ho ricevuto chiamata alcuna, quindi vedremo quale sarà l'eventuale proposta. Se lo farei? Ne vorrei parlare prima con il presidente del Coni”.