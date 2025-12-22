Goggia e l'ipotesi alzabandiera a Cortina. La risposta prima dell'ingesso al Quirinale
Sofia Goggia, prima di entrare al Quirinale, dove alle 12 si svolgerà la cerimonia di consegna delle bandiere agli Alfieri azzurri di Milano-Cortina 2026, ha parlato della possibilità di diventare l'alzabandiera per le prossime Olimpiadi invernali. La sciatrice, reduce dal successo nel superG in Val D'Isere, non ha escluso questo riconoscimento quando manca sempre meno tempo alla cerimonia d'apertura.
Goggia e il ruolo alle Olimpiadi
Ecco le sue parole: “Io alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla riguardo a questa cosa perché non ho ricevuto chiamata alcuna, quindi vedremo quale sarà l'eventuale proposta. Se lo farei? Ne vorrei parlare prima con il presidente del Coni”.