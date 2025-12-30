Il fisioterapista di Brignone: “Notti insonni, ho pianto per lei”
Aprile 2025, poche ore dopo l’intervento. «La prima cosa che mi ha chiesto: ce la faccio per Ushuaia?». Da lì, sulle vette del Cile, doveva ripartire nell’estate scorsa la stagione di Federica Brignone. Risposta? «Facciamo i primi passi e vediamo». Federico Bristot, 44 anni, è il fisioterapista del J Medical di Torino che ha accompagnato Federica Brignone in sette mesi di riabilitazione dopo l’infortunio dell’aprile scorso: frattura scomposta con affondamento del piatto tibiale, perone scomposto, danni ai legamenti, menisco, capsula, cartilagine. «Mai vista una cosa simile in vita mia».
Il primo contatto?
«Operata di giovedì, il sabato ero da lei».
Una grande responsabilità.
«Ci conosciamo da tanti anni ma i miei interventi erano sempre stati di routine. Ora eravamo di fronte a una cosa diversa».
La pazzia olimpica, per usare le parole di Federica.
«Ho passato notti insonni. Mi ha dato una dimostrazione di fiducia enorme che non volevo tradire».
Dubbi?
«Potrei rispondere di no, ma è impossibile non averne. Per una lesione così complessa servono almeno due anni. Sono stato molto razionale, pianificando il lavoro: macro-obiettivi ma anche micro-obiettivi da raggiungere all’interno di una stessa seduta».
È andata bene, a quanto pare.
«Federica è stata bravissima, ha giocato sempre all’attacco anche quando altri le dicevano di stare tranquilla. Siamo stati in pochi a crederci. La motivazione olimpica è stata decisiva».
Sarà stato anche merito suo.
«Ci ho messo tutto me stesso, questi sette mesi professionalmente sono stati la mia Cappella Sistina».
Tutto parte dal vostro rapporto di fiducia.
«Si è completamente consegnata. Gli atleti di primo piano hanno mille sollecitazioni esterne, persone che giustamente li consigliano. Lei non ha mai tolto la testa dall’obiettivo, condividendo tutto per raggiungerlo».
I momenti chiave?
«Uno su tutti e io non c’entro niente: la tempestività dell’intervento subito dopo il trauma. Il recupero è cominciato lì».
Federica che paziente è?
«Accade spesso, negli infortuni gravi, che l’atleta “indossi” la giacca del malato e si faccia trasportare dagli eventi. Lei non lo ha mai fatto. È sempre stata lucidissima anche nel valutare da sola i progressi, magari piccoli, che stava facendo».
Le prime conquiste?
«Alzarsi per fare il caffè, guidare, camminare: piccole grandi cose che le hanno dato una marcia in più».
Il momento più difficile?
«A luglio: avevamo fissato degli obiettivi sull’angolo di flessione del ginocchio e sul dolore. Non eravamo in linea. Bisognava intervenire di nuovo in artroscopia e sapevo che sarebbe stato un trauma tornare di nuovo in sala operatoria».
La reazione di Federica?
«Dammi 48 ore e andiamo».
Da lì tutta discesa?
«Non proprio. Lei pensava di volare invece la prima settimana è stata peggio. Ma sapevo che era normale, ho cercato di farla stare tranquilla. Dopo una decina di giorni le cose sono davvero cambiate in meglio».
Il momento più bello?
«Beh, le Olimpiadi... Ma su quell’argomento non voglio dire niente, ci sono troppe variabili, Federica non è una sprovveduta anche se ho imparato a non mettere freni a quello che può fare. Di sicuro mi sono commosso quando Mattarella le ha dato la bandiera. Il giorno prima era sul lettino... Vederla al Quirinale ha dato un senso a tutto quello che avevamo fatto».
Federica è guarita?
«Oggi posso dire di sì».
Altra cosa è tornare a fare l’atleta.
«La memoria sportiva va ricostruita e abbiamo cominciato a farlo già in palestra. Q uando mentalmente ho cercato di riportarla in pista anche con tecniche di visualizzazione motoria. Ma come sempre la differenza la fa lei, la sua voglia matta di tornare».
Non c’è il timore che possa succedere di nuovo? Prima o poi dovrà inforcare, è nell’ordine della cose senza passare per uccelli del malaugurio.
«Dovrebbe rispondere lei. Io posso dare la mia visione: la “lotta” alla paura è sempre parte della rieducazione. La “strategia cognitiva” quando torni a poggiare il piede per la prima volta o quando rimetti gli sci, di base è sempre la stessa. Poi, è vero che la paura dell’infortunio è sempre al primo posto, però dobbiamo stare tranquilli anche noi. Va bene che la sfiga ci vede benissimo ma preferisco ribaltare il paradosso: se una cosa del genere è appena successa, perché dovrebbe riaccadere? Se e quando cadrà si rialzerà. Senza entrare troppo nei dettagli abbiamo parlato anche di questo».
Rivederla sugli sci che effetto fa?
«La prima cosa me l’ha detta lei: “Non mi sembra di aver mai smesso di sciare”. La seconda Davide (il fratello allenatore, ndr): “Se non sapessi dell’infortunio, ti direi che dopo le vacanze, alla ripresa della stagione, l’avrei vista sciare così”».
Federico Bristot sarà a Cortina?
«Non credo. Questi sette mesi mi hanno assorbito completamente, ora è il momento di stare con la mia famiglia. Tiferò davanti alla tv».
