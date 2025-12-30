Il fisioterapista di Brignone: “Notti insonni, ho pianto per lei”

«Accade spesso, negli infortuni gravi, che l’atleta “indossi” la giacca del malato e si faccia trasportare dagli eventi. Lei non lo ha mai fatto. È sempre stata lucidissima anche nel valutare da sola i progressi, magari piccoli, che stava facendo».

Le prime conquiste?

«Alzarsi per fare il caffè, guidare, camminare: piccole grandi cose che le hanno dato una marcia in più».

Il momento più difficile?

«A luglio: avevamo fissato degli obiettivi sull’angolo di flessione del ginocchio e sul dolore. Non eravamo in linea. Bisognava intervenire di nuovo in artroscopia e sapevo che sarebbe stato un trauma tornare di nuovo in sala operatoria».

La reazione di Federica?

«Dammi 48 ore e andiamo».

Da lì tutta discesa?

«Non proprio. Lei pensava di volare invece la prima settimana è stata peggio. Ma sapevo che era normale, ho cercato di farla stare tranquilla. Dopo una decina di giorni le cose sono davvero cambiate in meglio».

Il momento più bello?

«Beh, le Olimpiadi... Ma su quell’argomento non voglio dire niente, ci sono troppe variabili, Federica non è una sprovveduta anche se ho imparato a non mettere freni a quello che può fare. Di sicuro mi sono commosso quando Mattarella le ha dato la bandiera. Il giorno prima era sul lettino... Vederla al Quirinale ha dato un senso a tutto quello che avevamo fatto».

Federica è guarita?

«Oggi posso dire di sì».

Altra cosa è tornare a fare l’atleta.

«La memoria sportiva va ricostruita e abbiamo cominciato a farlo già in palestra. Q uando mentalmente ho cercato di riportarla in pista anche con tecniche di visualizzazione motoria. Ma come sempre la differenza la fa lei, la sua voglia matta di tornare».

Non c’è il timore che possa succedere di nuovo? Prima o poi dovrà inforcare, è nell’ordine della cose senza passare per uccelli del malaugurio.

«Dovrebbe rispondere lei. Io posso dare la mia visione: la “lotta” alla paura è sempre parte della rieducazione. La “strategia cognitiva” quando torni a poggiare il piede per la prima volta o quando rimetti gli sci, di base è sempre la stessa. Poi, è vero che la paura dell’infortunio è sempre al primo posto, però dobbiamo stare tranquilli anche noi. Va bene che la sfiga ci vede benissimo ma preferisco ribaltare il paradosso: se una cosa del genere è appena successa, perché dovrebbe riaccadere? Se e quando cadrà si rialzerà. Senza entrare troppo nei dettagli abbiamo parlato anche di questo».

Rivederla sugli sci che effetto fa?

«La prima cosa me l’ha detta lei: “Non mi sembra di aver mai smesso di sciare”. La seconda Davide (il fratello allenatore, ndr): “Se non sapessi dell’infortunio, ti direi che dopo le vacanze, alla ripresa della stagione, l’avrei vista sciare così”».

Federico Bristot sarà a Cortina?

«Non credo. Questi sette mesi mi hanno assorbito completamente, ora è il momento di stare con la mia famiglia. Tiferò davanti alla tv».