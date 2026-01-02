Sci, la Liensberger cade in allenamento: grave infortunio al ginocchio, addio Olimpiadi
Brutta notizia che arriva dal mondo dello sci alpino. Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, secondo quanto comunicato da Ski Austria, Katharina Liensberger è rimasta coinvolta in una grave caduta durante una sessione di allenamento a St. Michael, nel Salisburghese. La sciatrice austriaca stava preparando il prossimo appuntamento di Kranjska Gora, dove avrebbe dovuto gareggiare nei prossimi giorni, quando è avvenuto l’incidente. Una prima risonanza magnetica ha evidenziato un quadro clinico molto serio: rottura del menisco e del legamento collaterale del ginocchio destro, oltre a una frattura del piatto tibiale, conseguenze di quella che viene definita una “brutta caduta”.
Le Olimpiadi perdono una protagonista
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, né tempi certi di recupero. Tuttavia, la gravità delle lesioni lascia pochissimo spazio all’ottimismo: la partecipazione di Liensberger alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 appare estremamente improbabile, se non del tutto compromessa. Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul posto, l’atleta è stata trasportata in elicottero alla clinica Hochrum, nei pressi di Innsbruck, dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti. Secondo le informazioni disponibili, Liensberger dovrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico già nella giornata odierna.