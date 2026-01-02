Sci, la Liensberger cade in allenamento: grave infortunio al ginocchio, addio Olimpiadi

Brutta notizia che arriva dal mondo dello sci alpino. Nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, secondo quanto comunicato da Ski Austria, Katharina Liensberger è rimasta coinvolta in una grave caduta durante una sessione di allenamento a St. Michael, nel Salisburghese. La sciatrice austriaca stava preparando il prossimo appuntamento di Kranjska Gora, dove avrebbe dovuto gareggiare nei prossimi giorni, quando è avvenuto l’incidente. Una prima risonanza magnetica ha evidenziato un quadro clinico molto serio: rottura del menisco e del legamento collaterale del ginocchio destro, oltre a una frattura del piatto tibiale, conseguenze di quella che viene definita una “brutta caduta”.