Rast vince il gigante a Kranjska Gora: rimonta di Goggia nella seconda manche

KRANJSKA GORA (Slovenia) - Camille Rast vince lo slalom gigante di Kranjska Gora. Già al comando dopo la prima manche, la sciatrice elvetica si è imposta con il tempo totale di 2'00"09. Sul podio anche l'austriaca Julia Scheib, seconda a +0"20, e l'americana Paula Moltzan, terza a +0"47. Migliore delle azzurre Lara Dalla Mea , decima a +2"34, subito dietro Sofia Goggia , undicesima a +2"98, dopo una bella rimonta nella seconda manche (nella prima era 27ª).

Le altre italiane in classifica

Rast, 26 anni, campionessa del mondo in carica di slalom speciale, è al terzo successo in carriera in Coppa del Mondo, ma il primo in gigante. Per quanto riguarda le altre italiane in classifica c'è Ilaria Ghisalberti 28ª, Alice Pazzaglia 30ª e Ambra Pomare 31ª. Nella classifica di gigante, Scheib rafforza il primato e sale a 460 punti, con un gap di 119 lunghezze su Rast che scavalca Robinson (292), out nella prima; Sofia Goggia (126) e Lara della Mea (124) sono 12ª e 13ª. La classifica generale invece vede Shiffrin toccare quota 743 punti, con Rast che si avvicina (603) mentre Robinson resta ferma a 484; Goggia è quinta con 428. Domani a Kranjska Gora slalom speciale. Sarà il sesto della stagione con i primi cinque vinti tutti dall'americana Mikaela Shiffrin.