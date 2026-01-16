Corriere dello Sport.it
Sci alpino, Wengen si tinge d’azzurro: Giovanni Franzoni trionfa nel Super-G

Grande prova dell’azzurro, velocissimo davanti a Odermatt. Problemi per Paris
1 min

Wengen parla italiano. Giovanni Franzoni firma un’impresa straordinaria nel Super-G del Lauberhorn, conquistando la vittoria davanti ai grandi protagonisti della disciplina, compreso Marco Odermatt. Una giornata memorabile per il 23enne bresciano, che aveva già dato segnali importanti risultando il più veloce nelle prove cronometrate sulla celebre pista svizzera.

Un successo che vale doppio: il ritorno sul luogo dell’infortunio

L’azzurro ha tagliato il traguardo con il miglior tempo, mantenendo poi la leadership anche dopo la discesa dei big. Inevitabile l’emozione nelle sue prime parole ai microfoni della Rai: “Sto tremando. È stata una settimana strana, ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma qua mi sono detto ‘o si va o non si va’. Ho fatto la differenza proprio nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio: è intervenuto il fato”. Resta qualche preoccupazione per Dominik Paris, alle prese con un fastidio alla caviglia che ne sta condizionando la preparazione. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista della discesa.

