Sci alpino, Wengen si tinge d’azzurro: Giovanni Franzoni trionfa nel Super-G

Un successo che vale doppio: il ritorno sul luogo dell’infortunio

L’azzurro ha tagliato il traguardo con il miglior tempo, mantenendo poi la leadership anche dopo la discesa dei big. Inevitabile l’emozione nelle sue prime parole ai microfoni della Rai: “Sto tremando. È stata una settimana strana, ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma qua mi sono detto ‘o si va o non si va’. Ho fatto la differenza proprio nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio: è intervenuto il fato”. Resta qualche preoccupazione per Dominik Paris, alle prese con un fastidio alla caviglia che ne sta condizionando la preparazione. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista della discesa.