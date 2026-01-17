Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Nicol Delago da sogno, prima vittoria nella discesa di Tarvisio! Goggia chiude solo 11a© APS

Nicol Delago da sogno, prima vittoria nella discesa di Tarvisio! Goggia chiude solo 11a

La trentenne di Selva di Val Gardena è la più veloce sulla Di Prampero e conquista il primo successo davanti alla tedesca Weidle: "Un trionfo dal significato enorme"
2 min

L'azzurra Nicol Delago ha vinto la discesa di coppa del mondo di Tarvisio. La gardenese di 30 anni, dopo il miglior tempo nella prova di ieri sulla pista Di Prampero, ha ottenuto così in Italia la sua prima vittoria proprio alla vigilia delle Olimpiadi. Con il tempo di 1.46.28, Delago ha preceduto sul podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e la campionessa americana Lindsey Vonn. Poco più indietro l'altra azzurra Laura Pirovano, sesta a pari merito con la statunitense Breezy Johnson. Poi, decima, Nadia Delago, sorella minore di Nicol, e 11ª Sofia Goggia che nelle prove non era suo agio in una libera adatta alle scivolatrici.

Le parole di gioia di Nicol Delago dopo la vittoria

"E' stato molto bello. Oggi ha un significato enorme. Non sono stati facili gli ultimi anni, tanti alti e bassi e voglio veramente ringraziare chi c'è sempre stato. Chi ha creduto in me, in noi, anche mia sorella, la mia famiglia, i miei genitori che veramente ci hanno sempre dato tanto e sostenuto in tutto". Così a caldo l'azzurra Nicol Delago, dopo la sua prima vittoria in discesa libera a Tarvisio. "Io mi sono sempre divertita a sciare - chiarisce ai microfoni Rai - a far velocità, adesso ho ritrovato la libertà e ogni tanto stai a pensare tanto, 'devo far questo', e mi sembrava sempre tutto troppo poco, less is more e oggi mi ha aiutato molto". Decima la sorella Nadia: "Secondo me ha fatto una bellissima discesa poi ovviamente le condizioni non erano forse così buone come ai primi numeri, però io proprio ho guardato come ha sciato e l'ho vista decisa di nuovo e per quello sicuramente è un buon segnale". Una vittoria che lascia ben sperare verso le Olimpiadi di Milano-Cortina: "Beh, quando hai una buona energia e si è sereni poi quello che arriva è una conseguenza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

