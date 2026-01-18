Quando torna a sciare Federica Brignone: c'è l'orario e il giorno del grande ritorno in gara

Ottime notizie per Federica Brignone e per l'Italia quando le Olimpiadi sono sempre più vicine. L'azzurra si è infatti iscritta allo slalom gigante di coppa del mondo di martedì prossimo a Plan De Corones. Sarà la sua prima gara dopo il drammatico incidente della scorsa primavera in Trentino. Nei giorni scorsi l'azzurra - dopo vari interventi chirurgici e una dura riabilitazione - si era allenata proprio sulla Erta, la pista di Plan De Corones. Sarà per lei - detentrice della coppa del mondo - un test fondamentale in vista delle Olimpiadi.

