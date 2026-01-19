Brignone e il Gigante a Plas de Corones: "Non mi importa il risultato. Cerco solo una cosa..."

Federica Brignone parteciperà al Gigante di Plas de Corones in programma martedì 20 gennaio. "Sono qui per gareggiare, ma non mi importa il risultato finale", ha detto la sciatrice azzurra in conferenza stampa. "All'attivo ho pochi giorni tra i pali. Ho fatto cinque giorni di velocità a Val di Fassa e ho fatto un programma diverso dal solito. Sto bene: nel gigante sento meno dolore, ma sulla velocità sento ancora male. Non ho fatto una vera e propria preparazione" . L'atleta azzurra spiega il motivo che l'ha spinta ad iscriversi al Gigante di domani. "Ho voglia di rimettermi in gioco. Le manche in gara sono diverse dagli allenamenti: ho voglia di testarmi e di vedere che tipo di risposte arriveranno. Non ho paura del risultato finale di domani".

Federica Brignone è pronta a rimettersi in gioco, dopo un periodo molto complicato: "In questi mesi il programma è stato fatto giornalmente o settimanalmente. Continueremo così e non possiamo fare altrimenti. Ho fatto test, ma ci sono ancora vari step per poter fare una gara di Coppa del Mondo. Domani vedremo che risultati arriveranno, ma non per quello che riguarda il piazzamento. L'obiettivo è vedere come reagirà il mio fisico, le sensazioni: se sentirò dolore oppure no, se sarò in grado di sostenere una gara". L'obiettivo è provare a recuperare il tempo perduto in vista delle Olimpiadi. "A dicembre ho rimesso gli sci da turismo, scivolavo per le piste, ma fare l'atleta è tutto un altro conto. Ho messo gli sci da Gigante ed è stato un disastro. A metà dicembre invece ho messo di nuovo gli sci e ho iniziato a vedere un pò di luce, ma è stato molto tosto".